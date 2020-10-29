Мишустин решил выделить 5,5 миллиарда семьям с детьми на ипотеку

Льготная ипотека – самая востребованная мера поддержки

Михаил Мишустин заявил о выделении дополнительных средств на помощь с выплатой ипотеки семьям с детьми. Как сообщил премьер-министр, на эти цели будет направлено 5,5 миллиарда рублей.

"Рассмотрим вопрос о выделении в текущем году дополнительных средств для поддержки семей с детьми. Направим 5,5 миллиарда рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счет государства семьям, где после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети", - сообщил Мишустин на заседании правительства.

Премьер уточнил, что родители могут получить 450 тысяч рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту. Мишустин отметил, что льготы по ипотеке - одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. Премьер напомнил, что в этом году на эти цели уже было выделено 35 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"