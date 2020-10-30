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В ЕС создают единую стратегию вакцинации от коронавируса

11:50
  • пятница
  • 30 октября 2020

Между тем доступных вакцин ещё нет

В мире, по последним данным, число заболевших приблизилось к 45 миллионам человек, более полумиллиона случаев было выявлено только за последние сутки. В Европе меры по борьбе с инфекцией вновь ужесточают. И уж точно не собираются спешить с отменой ограничений - после второй волны коронавируса. К взвешенному и осторожному подходу призвал глава Еврокомиссии на саммите ЕС. Пандемия стала одной из ключевых тем виртуальной встречи. Дискуссии продолжались до поздней ночи.
Названа страна, которая может раньше других освободиться от коронавируса

Число заболеваний коронавирусом растёт, больницы перегружены, чуть лучше ситуация со смертностью – экстренный саммит Евросоюза начался с констатации фактов. В режиме видеоконференции лидеры охотно шли на компромиссы. Чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения, необходимо договориться о чётком взаимодействии – до сих пор борьбу с пандемией каждая страна вела практически в одиночку. Главное достижение – договорённость о единой стратегии вакцинации.

"Все государства-члены Европейского союза будут получать вакцины в одно и то же время и на одних и тех же условиях, исходя из своей доли по количеству населения. Мы об этом договорились", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Правда, доступных вакцин ещё нет. Но испытания ускорят. 220 миллионов евро выделяется для транспортировки пациентов через внутренние границы ЕС – лечить гражданина одной страны теперь могут в другой, где есть свободные места и врачи. Все необязательные поездки граждан признаны нежелательными. И вообще – летом страны явно поторопились с отменой или ослаблением ограничений.

"Я хочу подчеркнуть: я понимаю, насколько все устали и обеспокоены. Мы все гадаем, когда же мы выйдем из этого кризиса. Но сейчас для всех нас настало время для терпения, решимости и дисциплины", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

На самый радикальный шаг уже решилась Франция. Решением президента в стране возобновлён режим самоизоляции. Выходить из дома можно лишь по уважительной причине, ненадолго и не далеко.

"Для поездки продолжительностью до одного часа, индивидуальных физических упражнений, прогулок на свежем воздухе, в том числе с домашними животными. Все эти занятия не должны превышать радиуса в один километр от дома", - сообщил  премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Реакцию на эти слова можно наблюдать на улицах Парижа. Казалось бы, прилично одетые прохожие внезапно начинают крушить витрины и опрокидывать мусорные баки. "Мы не хотим, чтобы нас запирали по домам. Мы устали от комендантского часа и всего такого. Мы понимаем, что есть болезнь, но не нужно доводить всё до абсурда. Я не собираюсь сидеть дома – это уже слишком!" – говорит участница акции протеста.

Протестующие выстраиваются в колонны, в их сторону неспешно стягивается полиция. Но до столкновений пока не доходит. Митингуют и в соседней Швейцарии. К ограничениям у граждан вопросов нет, но есть претензии у медиков. Врачи и медсёстры перегружены работой, на посту зачастую без выходных – и никаких стимулирующих выплат. Более того, из-за финансового кризиса зарплату госслужащих планируют сократить.

На пределе работают врачи и в США. В стране почти девять миллионов выявленных случаев инфекции. И более 200 тысяч летальных исходов. Специалисты констатируют: смертность пошла на убыль, но люди устали соблюдать ограничения – распространение вируса стало неконтролируемым.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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