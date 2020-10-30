Во Франции рассказали о найденных вещах совершившего теракт в Ницце

Лидеры стран ЕС осудили нападение

Один из острых вопросов, который подняли участники саммита - теракт в Ницце. Лидеры стран ЕС назвали произошедшее атакой на общие европейские ценности и приняли совместную декларацию о солидарности с Францией перед лицом терроризма.

Около собора в Ницце - импровизированный мемориал. Горожане приносят цветы и зажигают свечи, передает "ТВ Центр".

Сам подозреваемый, получивший во время задержания тяжелые ранения, в больнице. Полицейские пытались остановить его электрошокером. Не удалось. Тогда открыть огонь. На месте позже найдут 14 пистолетных гильз. Нападавший во всем сознался. Но о мотивах не говорит.

Прокуратура Франции выяснила маршрут, которым он добирался в Ниццу. Молодой человек приехал на поезде, от станции до храма ему нужно было пройти около 400 метров. Смертельное ранение получил пожилой служитель церкви. Одна прихожанка была обезглавлена. Третья жертва - гражданка Бразилии, мать пятерых детей. После нападения она смогла выбежать на улицу и спрятаться в кафе, но позже скончалась от ран.

"Были найдены Коран, два телефона и нож размером 30 сантиметров, кроме того, в церкви нашли брошенную сумку с его личными вещами, рядом с ней были еще два ножа", - рассказал глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Других деталей спецслужбы Франции не сообщают. Известно, что к расследованию подключилась полиция Туниса - родины напавшего на храм в Ницце. Полное имя задержанного, как утверждают СМИ, Ибрагим бен Салих аль-Исави. Спецслужбы устанавливают личности еще двоих вооруженных ножами преступников, которые атаковали полицейских. Один в Авиньоне - нападавшего застрелили. Второй в Лионе - он арестован. Похожий случай произошел и в аравийском городе Джидда, где местный житель напал на сотрудника французского консульства.

С осуждением теракта выступил Иран и главы французских мусульманских общин. Слова поддержки приходят со всего мира. Москвичи минувшей ночью и утром несли цветы и свечи к посольству Франции.

В пятницу утром улицы французских городов патрулируют семь тысяч солдат. В стране действует режим максимальной террористической угрозы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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