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Ракова заявила о снижении доли пожилых людей среди больных COVID-19

15:02
  • пятница
  • 30 октября 2020

Школьники тоже стали реже болеть

В ближайший месяц в Москве начнётся вакцинация от коронавируса всех желающих. Об этом сегодня заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

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Названы сроки начала вакцинации от коронавируса в Москве

В столице продолжается клиническое исследование вакцины. Так, первый компонент препарата "Спутник V" получили уже 20 тысяч человек, а ещё 10 тысяч вакцинированы полностью. Все участники чувствуют себя хорошо.

Между тем, доля пожилых москвичей среди заболевших коронавирусом с конца сентября снизилась вдвое. Помощь тем, кто соблюдает самоизоляцию, оказывают социальные службы. За последний месяц на горячую линию поступило более 50 тысяч звонков. По словам Анастасии Раковой, за всё время пандемии москвичам было доставлено 25 тонн продуктов и медикаментов.

Положительные результаты даёт и переход учеников 6-11-х классов на дистанционное обучение. За месяц количество классов на карантине сократилось в 10 раз, а число заболевших школьников уменьшилось наполовину.

В целом темп прироста по выявлению заразившихся коронавирусом в Москве за последнюю неделю снизился на 2 процента, а число пациентов, которых госпитализируют и выписывают за сутки, почти сравнялось.

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