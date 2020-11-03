Это самый большой и мощный в мире неатомный ледокол

Президент Владимир Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе "Виктор Черномырдин". Торжественная церемония прошла на территории пассажирского порта "Морской фасад" в Санкт-Петербурге.

Ледокол проекта 22600 - самый большой и мощный в мире неатомный ледокол. Он предназначен для обеспечения бесперебойной проводки судов в Финском заливе, может работать в Арктике и Антарктике. "Виктор Черномырдин" строился по заказу Росморпорта с декабря 2012 года на "Адмиралтейских верфях". Это единственный в мире проект инновационного дизель-электрического ледокола нового поколения большой мощности - 25 МВт, высокого ледового класса Icebreaker8 и с самой высокой степенью автоматизации.

В Объединенной судостроительной корпорации обещали, что ледокол, названный в честь российского государственного деятеля, занимавшего пост премьер-министра в 1992-1998 годах Виктора Черномырдина, будет сдан в Санкт-Петербурге 3 ноября - в годовщину смерти бывшего главы российского правительства.

В церемонии вместе с президентом России участвовали сын экс-премьера Виталий Черномырдин, а также глава Минтранса Евгений Дитрих и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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