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Стало известно, как Путин проведет День народного единства

15:41
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Президента ждет обширная культурная программа

Российский президент Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, традиционно побеседует по видеосвязи с представителями разных конфессий, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Также главе государства представят обновленный колокольный звон курантов Спасской башни, работы по дооснащению звонницы велись несколько лет. Ход курантов, остановленных из-за работ по установке колоколов, вновь возобновится в среду. Отмечается, что звонница по-прежнему будет исполнять гимн России и "Славься", но уже в обновленном, полнооктавном звучании, передает РИА Новости.

Кроме того, в праздничный день президент вместе с представителями молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, после чего посетит новый Музей археологии Чудова монастыря. Новое музейное пространство организовано в подвальных помещениях бывшего административного здания, где ученым Института археологии РАН удалось сделать уникальные открытия, обнаружив культурные отложения и остатки построек XII - начала XIII веков, периода становления Москвы, и фрагменты монастырских построек XIV-XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества. В музее Путина будут сопровождать глава Минкульта Ольга Любимова, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

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