По делу о теракте в Вене задержаны 14 человек

Антитеррористическая операция продолжается

В Австрии объявлен трёхдневный траур после теракта в Вене, который произошёл минувшей ночью. Одним из объектов атаки стала синагога в центре города. По последним данным, в результате серии нападений погибли 5 человек. 22 получили ранения. Память жертв почтили минутой молчания, на всех правительственных зданиях приспущен национальный флаг. Владимир Путин в телеграмме австрийскому канцлеру решительно осудил преступление. Соболезнования родственникам жертвам теракта выразил Папа Римский Франциск.

Спецоперация в городе Линц. 176 километров от Вены. Полиция задерживает подозреваемого в серии терактов, которые накануне потрясли всю Австрию.

Понедельник, 8 вечера. Центр Вены. На улице появляется мужчина в камуфляже и с автоматом. Первые выстрелы рядом со зданием синагоги. Практически в упор он стреляет в не успевшего спрятаться мужчину. А потом возвращается, добивая жертву еще одним выстрелом из пистолета. На улицах паника. Перепуганные горожане разбегаются. Тут же приходят сообщения о новых атаках в других районах Вены.

Нападения были совершены по 6 адресам. Все в историческом центре, где в этот вечер максимальное количество людей. С сегодняшнего дня Австрия на карантине. А потому люди, конечно, хотели успеть насладиться теплым вечером на террасах ресторанов и баров.

Пять человек погибли, 22 ранены. Один из террористов был ликвидирован в ходе перестрелки. Личность преступника установлена. Ему 20 лет. Албанец по происхождению, он родился и вырос в Австрии. Причем, австрийская разведка знала о связях убийцы с радикалами. Он уже пытался уехать на Ближний Восток, чтобы присоединиться к боевикам. За что летом этого года был задержан и даже отправлен в тюрьму. Однако позже освобожден условно-досрочно. Полиция, пишут местные газеты, считала, что он не способен организовать теракт. Теперь глава МВД Австрии сообщает: задержаны 14 человек из окружения стрелка.

В том, что это была хорошо спланированная террористическая атака, у австрийских властей сомнений нет. "Вчерашняя ночь трагическим образом войдёт в нашу историю, как ночь, когда наши соотечественники стали жертвами жестокого нападения. Нападения, которое на самом деле было направлено на всех нас. Нападения на наше свободное общество. Но сейчас ясно одно - мы не дадим террористам себя запугать", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Как человек, находившийся под особым контролем спецслужб, смог беспрепятственно раздобыть оружие, теперь предстоит разобраться следствию.

Накануне правоохранители уже провели первые аресты. Антитеррористическая операция продолжалась в городе всю ночь. Сотни людей часами оставались заблокированными в кафе и магазинах. А почти тысяча зрителей Венской оперы смогли выбраться из здания театра только утром. Их эвакуировали на специальном поезде метро. Оперная звезда Анна Нетребко, ночью успокаивавшая своих поклонников, этим утром приехала на место событий.

События в Вене напоминают теракты 2015-го года в Париже и Брюсселе. Когда группа террористов устроила целую серию кровавых атак. Этот теракт, вероятно, связан с новым всплеском насилия, вызванным публикацией карикатур в издании Charlie Hebdo и убийством школьного учителя в пригороде французской столицы. За которым последовала террористическая атака в Ницце.

Солидарность с жителями Австрии уже выразили все европейские лидеры. От которых теперь явно ждут активных действий. Слишком долго Европа закрывала глаза на проблемы роста числа сторонников радикального ислама. В том числе и среди потока беженцев, которым открыли двери в ЕС.

Сейчас в Вене временно прекращено движение общественного транспорта. Отменены занятия в школах. Власти просят горожан и туристов не выходить из домов и отелей. Антитеррористическая операция еще не закончена.

Екатерина Выскребенцева, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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