Австрийская полиция задержала подозреваемого в теракте в Вене

Мужчина не успел оказать сопротивления

Один из предполагаемых участников стрельбы в Вене задержан в австрийском городе Линц. Стражи порядка застигли подозреваемого врасплох, он не успел оказать сопротивления, сообщает местная газета Kronen Zeitung.

Еще один стрелок был ликвидирован накануне. В полиции сообщили, что он был сторонником "Исламского государства" (запрещенной в России экстремистской организации).

Вечером 2 ноября в Вене произошла серия хорошо спланированных атак. Неизвестные открыли стрельбу возле синагоги и ресторана. В результате теракта погибли, по последним данным, пять человек – 3 ноября 21-летний мужчина умер от ран в больнице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"