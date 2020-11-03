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Австрийская полиция задержала подозреваемого в теракте в Вене

16:24
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Мужчина не успел оказать сопротивления

Один из предполагаемых участников стрельбы в Вене задержан в австрийском городе Линц. Стражи порядка застигли подозреваемого врасплох, он не успел оказать сопротивления, сообщает местная газета Kronen Zeitung.
Число погибших при теракте в Вене возросло до пяти

Еще один стрелок был ликвидирован накануне. В полиции сообщили, что он был  сторонником "Исламского государства" (запрещенной в России экстремистской организации).

Вечером 2 ноября в Вене произошла серия хорошо спланированных атак. Неизвестные открыли стрельбу возле синагоги и ресторана. В результате теракта погибли, по последним данным, пять человек – 3 ноября 21-летний мужчина умер от ран в больнице.

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