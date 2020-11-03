Беглов рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Петербурга поблагодарил президента за финансовую помощь

Во вторник Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Основное внимание было уделено вопросам борьбы с коронавирусом.

Число выявляемых заболевших в городе растёт: по словам Александра Беглова, превышен рубеж 900 случаев в день. Для приёма тяжелобольных в петербургских клиниках оборудовано почти 8 тысяч коек. Занято из них сейчас около 80 процентов, пишут argumenti.ru.

Кроме того, как доложил губернатор, в декабре будут готовы к работе 4 новых стационара более чем на тысячу коек. Александр Беглов поблагодарил президента за финансовую помощь, которую город получил из федерального бюджета. Более 20 миллиардов рублей были направлены на выплаты медицинским работникам, закупку лекарств и оборудования.

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