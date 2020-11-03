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Центр "Вектор" начал работать над созданием вакцины от коронавируса и гриппа

13:40
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Сейчас не существует препарата, который смог бы защитить от обеих болезней

В новосибирском научном центре "Вектор" ученые приступили к работе над вакциной, которая бы защищала сразу и от гриппа, и от коронавирусной инфекции.

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В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что кандидатная вакцина уже проходит исследования на лабораторных животных, передает РИА Новости.

Исследователи установили, что при одновременном заболевании коронавирусом и гриппом сильно повышается риск тяжелого течения болезни и даже смерти.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 46,8 миллиона человек, 1,21 миллион из них скончались. В России выявлено 1,66 миллиона заболевших, более 28 тысяч пациентов скончались.

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