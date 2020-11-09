Путин обсудил с Асадом возвращение беженцев в Сирию

В стране налаживается мирная жизнь

В понедельник Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Центральной темой беседы глав государств стала проблема беженцев и их возвращение на родину, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин подчеркнул: Россия продолжает активно участвовать в процессе сирийского урегулирования. И многого удалось достичь - очаг международного терроризма в Арабской республике ликвидирован, налаживается мирная жизнь. И возвращение беженцев имеет принципиально важное для страны значение. Российский президент отметил - за пределами Сирии находится свыше 6 с половиной миллионов человек, большинство из них - трудоспособные граждане, которые могли бы участвовать в восстановлении страны.

Путин: Их возвращение отвечает и интересам принимающих государств, прежде всего, соседей Сирии, поскольку нагрузка на них очень серьезная, они вынуждены нести значительные расходы по временному размещению и обеспечению сирийцев. Не говорю уже о том, что беженцы из числа молодежи зачастую попадают под влияние радикальных элементов, вступают в ряды боевиков и могут представлять угрозу для страны пребывания.

Асад: Возвращение беженцев - это один из приоритетов нашего правительства. Особенно после того, как была освобождена значительная территория Арабской республики и мы смогли на этих территориях искоренить терроризм.

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