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"Трамп уходит, но дело его живет": что ждет США при Байдене

08:39
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Что принесёт в российско-американские отношения президент Джо Баден?

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На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики.

"Я не считаю, что Трамп уходит в политическое небытие. Он будет бороться до конца. Но он, скорее всего, проиграет сейчас. У Трампа де факто нет юридических причин настаивать на пересчете голосов. Но Трамп уходит, но дело его живет. Он пользуется поддержкой половины американцев", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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