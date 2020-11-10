"Трамп уходит, но дело его живет": что ждет США при Байдене

Что принесёт в российско-американские отношения президент Джо Баден?

Есть ли у Дональда Трампа юридические основания, чтобы оспорить итоги голосования? Насколько сильно расколоты Соединённые Штаты после президентских выборов?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики.

"Я не считаю, что Трамп уходит в политическое небытие. Он будет бороться до конца. Но он, скорее всего, проиграет сейчас. У Трампа де факто нет юридических причин настаивать на пересчете голосов. Но Трамп уходит, но дело его живет. Он пользуется поддержкой половины американцев", - сказал он.

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