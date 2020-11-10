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Сторонники Трампа подали иски по подсчету голосов в пяти штатах

09:32
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Некоторые жалобы уже отвергнуты

Иски в суд с целью оспорить процесс подсчета голосов на выборах в США подали представители Республиканской партии и избирательного штаба действующего президента Дональда Трампа. Главный вопрос - должны ли быть приняты к подсчету бюллетени, отправленные по почте и поступившие на избирательные участки уже после их закрытия 3 ноября.
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Более всего активны республиканцы в штате Пенсильвания – здесь оппонент Трампа Джо Байден получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы. Иски по голосованию в этом штате были поданы не только в несколько местных судов.  В Верховный суд США поступили два отдельных иска с требованием запретить учет бюллетеней, которые пришли более чем через трое суток после окончания голосования.

Иски от республиканцев поступили также в суды в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии, Аризоне и Неваде. Кроме того, генпрокуроры Алабамы, Арканзаса, Кентукки, Луизианы, Миссисипи, Миссури, Техаса, Флориды, Южной Дакоты и Южной Каролины составили обращение к Верховному суду. Они считают, что власти превысили свои полномочия, принимая поздно пришедшие бюллетени, передает ТАСС.

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