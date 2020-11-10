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Госдума утвердила кандидатуры предложенных Мишустиным министров

15:27
  • вторник
  • 10 ноября 2020

В России новая процедура назначения правительства

Госдума утвердила кандидатуры всех ранее предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным новых членов правительства.
Мишустин назначил врио глав трех министерств

Гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов утвержден в должности министра энергетики России, глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков утвержден на пост главы Минвостокразвития.

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев утвержден на должность министра транспорта, а министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов – на должность главы Минприроды.

Бывший глава Минэнерго Александр Новак назначен вице-премьером. Минстрой возглавит экс-министр Татарстана Ирек Файзуллин.

Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом, напоминает РИА Новости.

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