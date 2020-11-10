Госдума впервые утвердила новых министров. Главное

Указы об их назначении уже подписал Владимир Путин

Во вторник в российском правительстве к своим обязанностям приступили новые министры и вице-премьер. Указы об их назначении подписал Владимир Путин, а до этого кандидатуры утвердила Госдума. Депутаты впервые действовали по процедуре, прописанной в поправках в Конституцию, которые были приняты в ходе общероссийского голосования.

На Охотном ряду многие сегодняшний день называли не историческим, то уж точно знаковым. Новый закон о правительстве вступил в силу лишь 4 дня назад и вот сегодня депутатам впервые в истории российского парламентаризма предстояло утвердить кандидатуры пяти министров и одного вице-премьера.

Новый порядок назначения министров закреплен в принятых конституционных поправках, которые на общероссийском голосовании поддержало большинство россиян.

"Наш президент предложил часть полномочий президента передать гражданам. Поэтому наша обязанность в рамках новых полномочий - сделать все для того, чтобы были приняты ответственные решения. И завтра не на кого будет валить, как зачастую бывает", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Пока депутаты договаривались, в какой очередности выступать - процедура новая и в регламенте не прописана - на тот момент пока еще кандидаты на высокие посты сидели в правительственной ложе. С трибуны каждый из них приводил свои аргументы.

"Я инженер-механик строительно-дорожных машин и оборудования и первые 12 лет своей жизни я провел на стройках народного хозяйства, 7 лет на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС", - заявил Виталий Савельев.

"Даю обязательство защищать интересы Дальнего Востока и Арктики как лев, спасибо!" – сказал Алексей Чекунков.

Виталий Савельев депутатами утвержден на должность министра транспорта. Алексей Чекунков получил одобрение занять пост министра по развитию Дальнего Востока Арктики.

"Мы поддержим четыре кандидатуры. И не будем голосовать по министру транспорта. Человек - хороший, направление - плохое. И за министра экологии", - объявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

На повышение пошел первый заместитель главы Минстроя Ирек Файзуллин. Он возглавит ведомство. Пост министра природных ресурсов и экологии займет Александр Козлов.

"Это только старт, проходить дистанционно мы будем вместе, в рабочей атмосфере, с конструктивной критикой, с общими достижениями. Ведь цель у нас одна - благополучие граждан", - сказал Александр Козлов.

На пост министра энергетики депутаты утвердили главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Александр Новак теперь - заместитель председателя правительства. Против назначения высказался лишь один депутат.

"Мы считаем Новака Александра Владимировича профессионалом в своей области, он очень много сделал для поддержки нашей нефтяной промышленности, для сохранения ее силы в условиях пандемии и падения спроса. Голосуем за него", - заявил первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.

"Вам надо выходить на те темпы, которые позволят выполнить Послание президента. Надеемся, что ваша команда повлияет на изменение курса, без этого страна не выберется из кризиса", - прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Все интересующие вопросы депутаты кандидатам уже задали во время встречи с профильными комитетами и фракциями.

"Очень многие вопросы обсудили с регионами, и получили ответы на те вопросы, которые нас интересовали. При этом мы обозначили приоритеты по каждому из ведомств и договорились, после того, как решение будет принято, с каждым ведомством отдельно проговорить по нашим приоритетам", - рассказал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Вечером Владимир Путин подписал указы о назначении всех утвержденных кандидатов. На Охотном ряду подчеркнули, что утверждение - это кредит доверия, который министрам еще предстоит оправдать конкретными достижениями на своем посту.

Матвей Шестаков, Данил Гималов, Станислав Козловский, "ТВ Центр", Москва.

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