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Путин подписал указы о назначении новых вице-премьера и министров

17:07
  • вторник
  • 10 ноября 2020

В России сменились шесть членов правительства

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении ряда министров, ранее предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным и утвержденных Госдумой.
Госдума утвердила кандидатуры предложенных Мишустиным министров

Гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов назначен министром энергетики России, глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - главой Минвостокразвития, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов – главой Минприроды, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев - министром транспорта, экс-министр Татарстана Ирек Файзуллин – главой Минстроя.

Бывший глава Минэнерго Александр Новак назначен десятым вице-премьером, говорится в тексте документа.

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