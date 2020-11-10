Путин подписал указы о назначении новых вице-премьера и министров

В России сменились шесть членов правительства

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении ряда министров, ранее предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным и утвержденных Госдумой.

Гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов назначен министром энергетики России, глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - главой Минвостокразвития, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов – главой Минприроды, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев - министром транспорта, экс-министр Татарстана Ирек Файзуллин – главой Минстроя.

Бывший глава Минэнерго Александр Новак назначен десятым вице-премьером, говорится в тексте документа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"