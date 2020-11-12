Число заболевших COVID-19 в мире превысило 52 миллиона

Больше всего случаев в США

В мире с начала пандемии выявлено более 52 случаев заражения коронавирусом. Последние данные по ситуации с распространением COVID-19 опубликовал американский университет Джонса Хопкинса, пишут argumenti.ru.

По информации экспертов университета, на 12 ноября зафиксировано 52 041 515 инфицированных коронавирусом. 33 870 032 пациента выздоровели, скончались за время пандемии 1 282 184 человека.

Россия по числу выявленных случаев COVID-19 занимает пятое место. В стране зарегистрировано, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 1 836 960 заболевших. 1 369 357 пациентов выздоровели, умерли 31 593.

На первом месте в списке по-прежнему Соединенные Штаты. Здесь выявлено за время пандемии 10 392 702 случая коронавируса. Выздоровели 3 997 175 человек, умерли 241 047. На втором и третьем месте - Индия и Бразилия.

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