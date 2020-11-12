Два президента: Трамп затягивает процедуру передачи власти

Он не готов признавать поражение на выборах

Последний шанс для Дональда Трампа - так называют в СМИ пересчёт голосов, который начинается в нескольких штатах США. Как утверждают в штабе республиканцев, в ходе выборах допущены многочисленные нарушения. Однако ни американские телеканалы, ни западные лидеры не сомневаются: Трамп уже проиграл Джо Байдену. Но признать это не готов и намеренно затягивает процедуру передачи власти.

Пересчет – с нуля и вручную. В Джорджии запустили повторную проверку всех бюллетеней. Здесь - в одном из ключевых штатов, влияющих на исход президентских выборов – разрыв между Джо Байденом и Дональдом Трампом всего 0,3 процента. В пользу кандидата от демократов. При этом победитель получит 16 голосов выборщиков.

"Мой офис будет продолжать расследовать каждый случай незаконного, двойного голосования, голосования преступников и людей за пределами штата. Если вы сообщите об этом, мы проведем расследование", - заявил вице-губернатор штата Джорджия Брэд Раффенспергер.

Вслед за Джорджией пересчет голосов могут запустить в Пенсильвании, Неваде и еще трех штатах, где разрыв между Байденом и Трампом менее процента. По закону, процедура может затянуться до начала декабря. Американская общественность свыкается с двоевластем. Накануне, в День ветеранов, Дональд Трамп посетил Арлингтонское кладбище - почтил память героев нации. К телекамерам с заявлениями не подошел. Единственное публичное выступление за последние сутки – в "Твиттере", короткий ободряющий ролик с подписью: "Мы победим!". Часть советников действующего президента по-прежнему верят в его победу, но количество скептиков в стане Трампа растет с каждым днем, утверждает NBC News.

Все более уверенно в роли нового лидера Соединенных Штатов чувствует себя Джо Байден. Днем ранее на фоне надписи "избранный президент США" назвал поведение Дональда Трампа позором. И заявил, что передача власти непременно состоится, несмотря на сопротивление. Он даже запустил перестановки в президентской администрации. Новым главой аппарата Белого дома назначил Рона Клейна, который помогал Обаме реформировать систему здравоохранения. Теперь, вероятно, будет отвечать за кадровую политику и график встреч в Овальном кабинете. Заявление сделано на сайте переходной команды Байдена.

CNN сообщает – в Белом доме Байдену до сих пор не предоставили доступ к посланиям иностранных лидеров. В итоге больше десятка поздравительных депеш пока не дошли до адресата. В этой ситуации японский премьер-министр Ёсихидэ Суга позвонил Джо Байдену напрямую. А верховный представитель Евросоюза Джозеп Боррель обратился к нему через мировые агентства.

Инаугурация президента США назначена на 20 января. Но до торжественной церемонии улицы Вашингтона, Нью-Йорка и других крупных городов, вероятно, еще не раз пройдут проверку на прочность. Слишком много в стране тех, кто разочарован результатами выборов.

Егор Киселёв, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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