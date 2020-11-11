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Трамп отвоевал еще один штат

22:27
  • среда
  • 11 ноября 2020

Но победа на выборах ему все равно не светит

Президент США Дональд Трамп добрал голоса трех выборщиков и победил на Аляске.
Сторонники Трампа подали иски по подсчету голосов в пяти штатах

По итогам обработки 75% бюллетеней, на Аляске действующий глава государства набрал 56,9% голосов, его соперник Джо Байден - 39,1%, передает ТАСС.

Таким образом действующий президент США получает 217 голосов членов коллегии выборщиков, а Байден остается при 279.  Исход подсчета голосов в штатах Северная Каролина (15 выборщиков), Джорджия (16 выборщиков) и Аризона (11 выборщиков) пока неизвестен. Однако победа в этих трех штатах все равно не принесет Трампу переизбрания на новый срок.

Выборы президента США прошли неделю назад. Байден объявил о своей победе, а Трамп не признал своего поражения и заявил о намерении обратиться в суд. По мнению главы государства, подсчет голосов избирателей был произведен с нарушениями.

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