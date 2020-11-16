Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 54,5 млн человек

Где самая тежелая ситуация?

В мире число случаев коронавируса превысило 54 с половиной миллиона. Высокие показатели по-прежнему в Европе. Но вот во Франции, несмотря на 27 тысяч новых заболевших за сутки, заявили, что цифры прироста уже больше недели стабильны - сказался положительный эффект локдауна. Ослаблять карантин пока не будут, а где-то похожие меры лишь только собираются вводить.

Смена почётного караула у Могилы неизвестного солдата на площади Синтагма входит в обязательную программу всех туристов, приезжающих в Афины. Но в условиях пандемии коронавируса эвзонам - именно так называются эти гвардейцы - приходится маршировать без зрителей. А к их колоритным нарядам добавился, наверное, самый популярный аксессуар этого года - маска. Без неё в Греции выходить на улицу теперь нельзя. Да и вообще покидать свой дом разрешено только в случае крайней необходимости и после уведомления властей через СМС. Всеобщий карантин действует в стране как минимум до 30 ноября.

Уже во вторник жёсткие меры борьбы с распространением коронавируса вступают в силу в Австрии. Ранее власти ввели в стране частичный карантин. Однако количество заболевших продолжает расти. Со вторника будет ограничен выход населения на улицу, все школьники начнут учиться дистанционно. Прекращают работу салоны красоты, закрываются все торговые центры. Ограничение не коснётся только продуктовых магазинов и аптек.

В Италии, которая остаётся на 6-м месте по количеству жертв коронавируса в мире, осторожно заявляют о стабилизации ситуации. В начале ноября все регионы страны поделили на 3 группы в зависимости от числа заболевших. Таким образом власти пытаются избежать всеобщего карантина. И, как заявляют в итальянском Минздраве, эффективность принятых мер будет видна в ближайшие 7-10 дней.

А в Великобритании на двухнедельную самоизоляцию вновь ушёл премьер-министр. Борис Джонсон переболел коронавирусом ещё в апреле. На этот раз причиной добровольного заточения в резиденции на Даунинг-стрит стал контакт с инфицированным депутатом.

Лидерство в печальной статистике по-прежнему удерживают США. Только за последние сутки там выявили свыше 133 тысяч новых случаев заражения. Скончались 616 человек. За весь период пандемии заболевание подтвердилось у более чем 11 миллионов американцев. Жертвами инфекции стали более 250 тысяч человек. На этой неделе штаты Мичиган и Вашингтон ужесточают контроль за соблюдением санитарных мер. А уже в декабре власти США рассчитывают начать применение сразу двух вакцин от коронавируса. Одна из них уже прошла третью фазу испытаний и показала высокую эффективность. Тем не менее, как заявили во Всемирной организации здравоохранения, одной только вакцинации недостаточно для окончательной победы над коронавирусом.

Всего в мире, по данным института Джонса Хопкинса, уже более 54 с половиной миллионов подтверждённых случаев Ковид-19. До сих пор лишь несколько стран заявляли, что у них не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом. В том числе Северная Корея. Тем не менее, решение усилить противоэпидемическую работу сегодня призвал Ким Чен Ын. Какие именно меры предпринимают в Северной Корее, поясняет южнокорейская разведка. Там, например, утверждают, что их соседи заминировали границу с Китаем.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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