Пандемия, терроризм, Карабах: главные заявления Путина на саммите БРИКС

Мероприятие проходило в режиме видеоконференции

Проблемы борьбы с пандемией коронавируса стали одной из главных тем, которые обсуждались во вторник на саммите стран БРИКС. Он прошёл в режиме видеоконференции под председательством Владимира Путина. Президент, в частности, отметил готовность нашей страны к поставкам и совместному производству противовирусных вакцин. Новая стратегия экономического партнёрства, одобренная лидерами Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, позволит поддержать отрасли хозяйства, пострадавшие в период пандемии. А дискуссия по проблемам международной безопасности завершилась принятием антитеррористической стратегии БРИКС.

Сотрудничество стран-участниц БРИКС - России, Китая, Индии, ЮАР и Бразилии - активно развивалось по всем направлениям даже в условиях пандемии, говорит Владимир Путин. Но в центре внимания все же борьба с инфекцией. Москва готова к совместной работе по производству вакцин. Зарегистрировано уже два отечественных препарата - "Спутник V" и ЭпиВакКорона. Плюс, на подходе - третья разработка.

"Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнёрами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник V". А с фармкомпаниями в Китае и Индии - об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины. Думаю, что это очень важно: вакцины есть российские, они работают, работают эффективно, безопасно. Вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. Это не то чтобы проблема, но это то, тот вопрос, перед решением которого мы стоим. И конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции", - отметил Путин.

Взаимодействие в сфере здравоохранения - не новая тема для БРИКС. Еще пять лет назад участники договорились создать систему предупреждения эпидемий. И оттого оказались в более выигрышной ситуации, чем многие другие государства. Эффективно работает БРИКС и в сфере международной безопасности. Впрочем, ситуация во многих регионах остаётся сложной. Опасная дестабилизация - в Северной Африке, на Ближнем Востоке. А в сентябре с новой силой разгорелся конфликт в Нагорном Карабахе.

"В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договорённости о полном прекращении огня и развёртывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента. Всё это зафиксировано в трёхстороннем заявлении, подписанном президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. Важно, что упомянутые договорённости соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется. Таким образом, созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причём, на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - заявил Путин.

Высокий уровень координации стран БРИКС отмечает Путин и в вопросах информационной безопасности. А еще в борьбе с наркоторговлей, коррупцией и терроризмом. С тем, что это одни из самых острых проблем современности, согласен и премьер-министр Индии.

Нарендра Моди: Мы должны добиться того, чтобы страны, которые поддерживают террористов, были бы привлечены к ответственности. В индийской культуре весь мир считается одной семьей, поэтому для нас было естественным поддерживать такой институт, как ООН. Наша приверженность ценностям ООН оставалась непоколебимой.

Путин: Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться. В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: "В семье не без урода".

Еще одна важная тема - вопросы открытости и интеграции. Страны БРИКС едины в том, что только объединив усилия, помогая друг другу, можно справиться с самыми серьезными вызовами, а также добиться процветания и благополучия.

Си Цзиньпин: Двери Китая никогда не закроются, они могут распахнуться еще шире. Мы будет еще активнее интегрироваться в мировой рынок, еще больше углублять международное сотрудничество, чтобы создать больше возможностей и пространство для восстановления и развития мировой экономики.

Путин: Страны БРИКС не закрываются друг от друга при этой общей работе в борьбе с пандемией. Мы открываем не только научные заведения, свои границы для специалистов, но и открыты для продвижения вакцины, в сфере обмена и производства лекарственных препаратов.

Участники саммита согласны друг с другом по всем ключевым вопросам, отмечает Путин. Это касается и необходимости реформировать глобальные институты - такие как ВОЗ, ВТО, МВФ. Что крайне важно, особенно учитывая, что совсем скоро, уже в конце недели, стартует саммит "Большой двадцатки". В его преддверии страны БРИКС принимают итоговую Московскую декларацию, в которой отражены общие оценки положения дел в мире. И одобряют еще два документа - антитеррористическую стратегию и обновленную стратегию экономического партнерства до 2025 года. В завершении встречи Владимир Путин выражает надежду на то, что следующий саммит БРИКС - уже под председательством Индии – пройдет, наконец, не по видеосвязи, а в очном формате.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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