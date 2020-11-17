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Путин разъяснил роль Турции в нагорно-карабахском конфликте

21:23
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Анкара поддержала в одностороннем порядке Баку

Турция в конфликте вокруг Нагорного Карабаха поддержала Азербайджан. Об этом заявляли прямо как в Анкаре, так и в Баку, напомнил Владимир Путин. Президент России объясняет такое положение дел геополитическими последствиями развала СССР.
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"Что касается Турции, роли Турции, то об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан. Ну, что я могу сказать? Это геополитические последствия развала Советского Союза", - заявил российский лидер в эфире телеканала "Россия 24". Путин отметил, что Азербайджан - независимое суверенное государство и вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным.

Что касается Турции, то у России с ней есть хороший опыт взаимодействия на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии, подчеркнул российский лидер. Путин напомнил, что организовано совместное патрулирование и конвои и в Идлибской зоне, и на границе между Сирией и Турцией.

Для контроля режима прекращения огня в Нагорном Карабахе Москва и Анкара, по словам Путина, создают  совместный центр. Он будет использовать беспилотные летательные аппараты для сбора информации вдоль линии разграничения.

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