В российских регионах усиливают контроль за соблюдением масочного режима

О масках некоторые вспоминают только при появлении инспекторов

Новые данные о распространении коронавируса в России. По информации оперштаба, за сутки число выявленных случаев увеличилось на 23 тысячи 610. При этом из больниц выписаны 25 тысяч 573 человека. В лечении пациентов с КОВИД помогают военные специалисты и студенты-медики. Свой вклад вносят и те, кто победил болезнь. Сразу несколько дополнительных пунктов приёма плазмы крови заработали в Москве. По всей стране усиливают профилактические меры. На особом контроле - соблюдение масочного режима.

Поездка в общественном транспорте - чем не повод показать, насколько они особенные, эти так называемые ковид-диссиденты. В Мурманске пассажиры троллейбуса отказываются ехать, пока девушка не наденет маску. Та стоит на своем. Итог - ругань. Едва до драки не доходит.

Краснотурьинск в Свердловской области. Кондуктору тоже не удается уговорить мужчину соблюдать меры безопасности - подключается водитель. И уже не церемонится. Вышвыривает из салона сначала рюкзак нарушителя, а потом и его самого.

Обязательный масочный режим в общественных местах действует по всей стране. Людям объясняют: ситуация сложная, каждый день десятки тысяч новых заболевших. Нужно использовать средства индивидуальной защиты, чтобы и себя обезопасить, и других не заразить. Но регулярные проверки из раза в раз показывают: доходит не до всех. О масках многие вспоминают только при появлении инспекторов. Отговорки самые разные. И ведь непонятно даже, в чем проблема. Носить средства индивидуальной защиты просто, а вот болезнь нередко протекает крайне тяжело. Врачи работают на износ. Во многих регионах больницы заполнены. На помощь приходят военные медики.

Госпиталь и мобильная лаборатория заработала на полную мощь в Хакасии. Круглые сутки трудится и сводный медицинский отряд Минобороны в Кургане. Сюда привозят самых тяжелых больных. Количество коек пришлось увеличить и в военном госпитале Новосибирска. Здесь тоже стационар заполнен на 90 процентов. И половине пациентов требуется искусственная вентиляция легких.

Медикам помогают волонтеры. В Омске возят врачей к пациентам, которые лечатся на дому. В Саратовской области доставляют больным бесплатные лекарства. А в Благовещенске устроили концерт прямо под окнами больницы.

В Москве неравнодушные люди записываются на сдачу плазмы с антителами против коронавируса. Тем более, что теперь так помочь больным стало проще. В столице открылись новые дополнительные пункты приема.

Переломить ситуацию может массовый выпуск отечественных вакцин. И сегодня стало известно, что производители "Спутника V" уже подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ. Пока идет эта работа, регионы пытаются остановить рост заболеваемости, усиливая ограничительные меры. В Санкт-Петербурге с 23 ноября закроют весь общепит и катки в торговых центрах. С 1 декабря ограничат до 25 процентов число посетителей концертных залов, театров и кинотеатров. Как в Москве.

По столичному примеру действуют также в Карелии и Белгородской области - там кафе и рестораны не работают в ночное время. Новогодние корпоративы, банкеты и свадьбы отменили в Крыму. В Удмуртии и Хабаровском крае ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Впрочем, и чиновники, и врачи напоминают: все эти меры сработают только в случае, если каждый россиянин отнесется к эпидобстановке ответственно. Минимизирует контакты, будет носить маски и перчатки.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"