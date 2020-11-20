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Путин заявил об особом значении карабахского урегулирования для России

18:52
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Четкая работа российских миротворцев остановила кровопролитие

Президент России подчеркнул важность урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе для внутренней безопасности и экономики России. Владимир Путин проводит совещание по работе российской миротворческой миссии в регионе.
Путин отметил обоснованность претензий россиян к власти

Президент отметил, что четкая и слаженная работа российских миротворцев помогла остановить кровопролитие в регионе. Военнослужащие ВС России осуществляют эффективный контроль за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе.

Путин сообщил, что Россия в ближайшее время направит в регион представительную делегацию для решения гуманитарных проблем.  Российский лидер подчеркнул, что все гуманитарные усилия Москвы в Нагорном Карабахе должны идти во благо армянскому и азербайджанскому народам, передает ТАСС.

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