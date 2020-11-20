ФСБ развернет дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана

Решение принято по просьбе армянской стороны

Пограничную безопасность Армении обеспечат дополнительные силы, которые ФСБ России развернет на границе республики с Азербайджаном. Как сообщил Владимиру Путину директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, решение принято по просьбе армянской стороны.

"В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны, пограничному управлению ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники", - доложил Бортников на совещании с президентом.

Глава ФСБ уточнил, что пограничники развернут дополнительные силы на армяно-азербайджанской границе на постах в населенных пунктах Тех и Сыргыт. По словам Бортникова, азербайджанскую сторону об этом проинформировали.

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