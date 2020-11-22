Число заболевших коронавирусом в США превысило 12 миллионов

Умерло 255 тысяч человек

В США пройден очередной психологический рубеж по числу инфицированных коронавирусом - заболели более 12 миллионов человек. За сутки вирус обнаружили почти у двухсот тысяч американцев, и это новый антирекорд. Дональд Трамп заявил, что инфекция распространяется бесконтрольно.

В Турции, где количество новых случаев тоже достигло максимума за всю пандемию, накануне ввели частичный комендантский час. По субботам и воскресеньям магазины и рестораны по всей стране не работают с восьми вечера до десяти утра. На улицах дежурят полицейские, сообщает "ТВ Центр".

А в Дании одна из мер по борьбе с инфекцией вызвала возмущение фермеров. Они проехали по Копенгагену на тракторах, чтобы показать своё несогласие с решением правительства уничтожить норок. Ранее учёные заявили, что животные являются носителями мутировавшего коронавируса, могут заражать людей и ослаблять способность к выработке антител. Но позже опровергли свои слова.

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