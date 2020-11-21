Россия готова предоставить вакцину от коронавируса всем странам

Об этом заявил президент Владимир Путин

Россия готова предоставить нуждающимся странам разработанные российскими учёными вакцины от коронавируса. Об этом на саммите G20 заявил президент Владимир Путин. Встреча проходила в формате видеоконференции.

Глава государства отметил, что конкуренция среди производителей вакцин в мире неизбежна, но в первую очередь нужно думать о гуманитарной стороне вопроса. "Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учёными вакцины", - заявил президент.

Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель - сформировать портфель вакцинных препаратов и обеспечить всё население планеты надёжной защитой.

Также в своём выступлении на саммите Путин сравнил нынешнюю пандемию коронавируса с кризисом, возникшем во времена Великой депрессии. Пандемия унесла сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест и доходов, указал Путин. Он особо отметил роль большой двадцатки в преодолении проблем, с которыми столкнулось человечество.

Сейчас в России испытываются две вакцины от коронавируса, на подходе - третья. Несколько стран уже дали добро на использование российских препаратов. Первая партия вакцины "Спутник V" накануне, 20 ноября была доставлена в Венгрию.

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