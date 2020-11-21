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Россия готова предоставить вакцину от коронавируса всем странам

18:33
  • суббота
  • 21 ноября 2020

Об этом заявил президент Владимир Путин

Россия готова предоставить нуждающимся странам разработанные российскими учёными вакцины от коронавируса. Об этом на саммите G20 заявил президент Владимир Путин. Встреча проходила в формате видеоконференции.
Путин: российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны

Глава государства отметил, что конкуренция среди производителей вакцин в мире неизбежна, но в первую очередь нужно думать о гуманитарной стороне вопроса. "Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учёными вакцины", - заявил президент.

Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель - сформировать портфель вакцинных препаратов и обеспечить всё население планеты надёжной защитой.

Также в своём выступлении на саммите Путин сравнил нынешнюю пандемию коронавируса с кризисом, возникшем во времена Великой депрессии. Пандемия унесла сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест и доходов, указал Путин. Он особо отметил роль большой двадцатки в преодолении проблем, с которыми столкнулось человечество.

Сейчас в России испытываются две вакцины от коронавируса, на подходе - третья. Несколько стран уже дали добро на использование российских препаратов. Первая партия вакцины "Спутник V" накануне, 20 ноября была доставлена в Венгрию. 

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