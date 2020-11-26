ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустину доложили о ситуации в пострадавшем от циклона Приморье

13:00
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Более 9,5 тысячи жителей региона до сих пор без света

 Более 9,5 тысячи жителей Приморья до сих пор остаются без электричества. В регионе идет интенсивная работа по устранению последствия разгула стихии, однако пока ситуация остается сложной, доложил премьер-министру Михаилу Мишустину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В Приморье продолжают устранять последствия стихии

В Приморье действует режим ЧС после прошедшего на прошлой неделе снежного циклона.  У многих жителей нет света, тепла и воды. На Владивосток обрушился ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.

Алексей Чекунков побывал в регионе и на месте оценил масштабы бедствия.

"К настоящему моменту удалось восстановить снабжение водой, теплом и электроэнергией 94% пострадавших. Продолжается работа по устранению аварий и подключению к сети еще 9678 человек, которые остаются без электроснабжения в 41 многоквартирном и 1968 частных домах. Пока не вернулся к нормальной жизни Владивосток", - сообщил Чекунков.

Самая тяжелая ситуация на острове Русском. Жители блокированы из-за обледенения моста. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чекункову держать ситуацию на контроле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия снежного циклона в Приморье
Последствия снежного циклона в Приморье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.