Мишустину доложили о ситуации в пострадавшем от циклона Приморье

Более 9,5 тысячи жителей региона до сих пор без света

Более 9,5 тысячи жителей Приморья до сих пор остаются без электричества. В регионе идет интенсивная работа по устранению последствия разгула стихии, однако пока ситуация остается сложной, доложил премьер-министру Михаилу Мишустину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В Приморье действует режим ЧС после прошедшего на прошлой неделе снежного циклона. У многих жителей нет света, тепла и воды. На Владивосток обрушился ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.

Алексей Чекунков побывал в регионе и на месте оценил масштабы бедствия.

"К настоящему моменту удалось восстановить снабжение водой, теплом и электроэнергией 94% пострадавших. Продолжается работа по устранению аварий и подключению к сети еще 9678 человек, которые остаются без электроснабжения в 41 многоквартирном и 1968 частных домах. Пока не вернулся к нормальной жизни Владивосток", - сообщил Чекунков.

Самая тяжелая ситуация на острове Русском. Жители блокированы из-за обледенения моста. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чекункову держать ситуацию на контроле.

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