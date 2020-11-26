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"Адмирал Горшков" отстрелялся "Цирконами" по цели в Баренцевом море

15:44
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Скорость крылатой ракеты превысила 8 Махов

Стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" выполнил фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". Ракета, выпущенная в Белом море, поразила цель в Баренцевом море, сообщили в  Минобороны России.
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"По данным объективного контроля, гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров", - отметили в военном ведомстве.

Стрельбы проводились в рамках испытаний новых видов вооружения, уточнили в Минобороны. По данным ведомства, сложная мишень в Баренцевом море была успешно поражена. Скорость полета гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" превысила 8 Махов.

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