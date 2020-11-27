"Я выиграл!": Трамп вступил в жесткую полемику со СМИ и соцсетями

Побежденным он себя не считает

Готов ли Трамп покинуть Белый дом? Пока в США подводят итоги выборов, действующий лидер строит грандиозные рабочие планы и уже традиционно обвиняет Джо Байдена в фальсификациях. Порция жесткой критики досталась соцсетям и СМИ.

Спустя месяц затишья Дональд Трамп вновь врывается в медиа-пространство. Сначала возмутил все американские СМИ тем, что День благодарения - традиционно семейный за океаном праздник - он провёл на поле для гольфа. Затем на пресс-конференции в Белом доме и вовсе косвенно подтвердил, что готов сложить свои полномочия. Впрочем, побеждённым он себя не считает - признание вынужденное.

Эпопея с подсчётом бюллетеней проходит в лучших традициях политической клоунады. Пока оба кандидата на сто процентов уверены в своей победе, окончательные цифры так ещё не озвучены. Впрочем, с каждым днём становится всё более очевидно: поздравлять надо Джо Байдена. За последние дни сразу три ключевых штата - Пенсильвания, Мичиган и Невада - при подсчёте голосов отдали первое место именно ему.

Дональд Трамп не унывает: планов до конца президентского срока - то есть до 20 января - у него предостаточно. Обещал, к примеру, обеспечить всех американцев вакциной от коронавируса - страна возглавляет антирейтинг заболевших COVID-19. В очередной раз продемонстрировал американский лидер и своё великодушие - накануне помиловал своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. В декабре 2017 ему были предъявлены обвинения в даче ложных показаний о возможном вмешательстве России в американские выборы. После этой новости Трампу из Конгресса поступило ещё одно предложение: помиловать бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Просьбу американский президент проигнорировал - вместо этого предпочёл в очередной раз поругаться со всеми СМИ, обвинив их в предвзятости:

"Сегодня я дал большую пресс-конференцию после того, как пожелал военным счастливого Дня благодарения, и еще раз осознал, что фейковые СМИ координируют свои действия таким образом, чтобы истинное послание того, что я хотел сказать, никогда не вышло наружу! Основное внимание было сосредоточено на том, что выборы 2020 года полностью CФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ! И то, что Я ВЫИГРАЛ!" – написал Трамп.

В полемику с действующим президентом вступили модераторы соцсети, пометив высказывание своими комментариями. На фоне ругающегося со всеми Трампа, позиция Байдена для американского электората выглядит намного привлекательнее. Вместе с женой демократ записал трогательное поздравление нации с Днём благодарения, отметив, что совсем скоро население США увеличится. Гражданство получат нелегальные мигранты. Задел, так сказать, на будущее - после этого шага в Соединённых штатах появятся как минимум 11 миллионов потенциально лояльных демократам граждан.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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