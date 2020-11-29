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В Москве завершаются соревнования чемпионата "Абилимпикс"

11:27
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

Он проводится для людей с ограниченными возможностями

29 ноября в Москве торжественно закроется VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".
В Москве стартовал Национальный чемпионат "Абилимпикс"

Церемония проходит в формате ток-шоу с почётными гостями. В программе - выступление артистов, телемост с регионами и награждение. "Абилимпикс" -  проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В недельном конкурсе приняли участие школьники, студенты и профессионалы из разных уголков страны. За годы проведения чемпионата работу нашли тысячи человек, сообщает "ТВ Центр".

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Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс"
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