В Москве завершаются соревнования чемпионата "Абилимпикс"

Он проводится для людей с ограниченными возможностями

29 ноября в Москве торжественно закроется VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

Церемония проходит в формате ток-шоу с почётными гостями. В программе - выступление артистов, телемост с регионами и награждение. "Абилимпикс" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В недельном конкурсе приняли участие школьники, студенты и профессионалы из разных уголков страны. За годы проведения чемпионата работу нашли тысячи человек, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"