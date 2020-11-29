ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как в России отметили День матери

16:57
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

Мероприятия прошли практически во всех регионах

В России отметили День матери. В большинстве регионов по случаю праздника прошли в общей сложности более 200 акций. Тёплые слова, цветы и подарки для всех женщин, которые подарили новую жизнь. В Волгограде активисты "Молодой Гвардии" "Единой России" пришли с букетом и сладостями к многодетной маме Ольге Мамыкиной. А на улицах города волонтёры красочными плакатами поздравили всех мам.
Собянин поздравил москвичек с Днём матери

Постеры, на которых можно оставить пожелания мамам, появились и на улицах Челябинска. Также активисты раздавали поздравительные открытки со словами благодарности, сообщает "ТВ Центр".  

А в Республике Алтай волонтёры "Молодой гвардии" с подарками приехали к матери двоих детей Марии Кириенко. Совсем недавно семья в пожаре лишилась дома. Соседи помогли с вещами. Активисты вручили женщине сертификат на приобретение бытовой техники и привезли тёплую одежду. Также они открыли в региональном отделении сбор средств для погорельцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мама с ребенком
Мама с ребенком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.