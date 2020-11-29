Как в России отметили День матери

Мероприятия прошли практически во всех регионах

В России отметили День матери. В большинстве регионов по случаю праздника прошли в общей сложности более 200 акций. Тёплые слова, цветы и подарки для всех женщин, которые подарили новую жизнь. В Волгограде активисты "Молодой Гвардии" "Единой России" пришли с букетом и сладостями к многодетной маме Ольге Мамыкиной. А на улицах города волонтёры красочными плакатами поздравили всех мам.

Постеры, на которых можно оставить пожелания мамам, появились и на улицах Челябинска. Также активисты раздавали поздравительные открытки со словами благодарности, сообщает "ТВ Центр".

А в Республике Алтай волонтёры "Молодой гвардии" с подарками приехали к матери двоих детей Марии Кириенко. Совсем недавно семья в пожаре лишилась дома. Соседи помогли с вещами. Активисты вручили женщине сертификат на приобретение бытовой техники и привезли тёплую одежду. Также они открыли в региональном отделении сбор средств для погорельцев.

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