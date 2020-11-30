Подробности задержания двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба

Поиск участников преступлений террористической направленности прошлых лет не останавливается

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба. Боевики подозреваются в нападении на российских военных в 1999 году в Чечне. Тогда погибли 15 человек и 28 были ранены. Задержанных Асланбека и Саламбека Идаловых заключили под стражу. Следователи устанавливают их роль в боестолкновении, а также причастность к другим преступлениям.

Спецназ не ошибся и задержал, кого надо. Сотрудники полиции, случайно шедшие рядом с подозреваемым, видимо, были очень удивлены. А Асланбек Идалов, судя по всему, чувствовал себя совершенно спокойно. Жил в Москве и явно не догадывался, что его могут арестовать за преступление более чем двадцатилетней давности.

Практически одновременно - задержание еще одного участника вооруженных бандформирований, принимавших участие в боях против федеральных сил в Чеченской Республике. Идалов Саламбек. Внешне - законопослушный гражданин в хорошей одежде.

"По данным следствия, указанные лица являются участниками боевого столкновения 4 октября 1999 года в районе станицы Червлённой Щелковского района Чеченской Республики между выполнявшими боевую задачу военнослужащими Вооруженных сил России и участниками незаконных вооруженных формирований Басаева и Хаттаба", - заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Боевики, устроив засаду, напали на колонну 255-го мотострелкового полка. В первые же минуты были подбиты танк и БМП. Тогда 28 военнослужащих получили ранения. 15 человек погибли. Позже однополчане на месте боестолкновения поставили памятный крест. Большинство участников того нападения позже были ликвидированы. Тех, кто выжил, продолжали искать и ловить. Получили разные сроки заключения вплоть до пожизненного лишения свободы. СМИ сообщают, что участником боя 4 октября возле станицы Червлённой был и Исламбек Мукаев. В 2005 году он получил 25 лет за нападение на российский блокпост возле дагестанского села Тухчар в сентябре 1999 года. Тогда боевики казнили шестерых пленных российских солдат. Расправу снимали на видеокамеру.

"Там команду никто не давал. Просто спонтанно, увидел и пошёл убивать", - заявил осужденный Исламбек Мукаев.

Задержанных Асламбека и Саламбека Идаловых обвиняют в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В федеральной службе безопасности отдельно отметили, что поиск участников преступлений террористической направленности прошлых лет не останавливается. Срока давности нет.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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