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Автомобиль с российскими дипломатами подорвали в Кабуле

21:00
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Москва требует провести тщательное расследование инцидента

Самодельное взрывное устройство сработало на пути следования автомобиля российского посольства в столице Афганистана Кабуле. К счастью, обошлось без жертв – сотрудники дипмиссии получили легкую контузию, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Первого декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства. Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию", - говорится в комментарии Захаровой.

Предполагается, что террористическая атака была направлена против военнослужащих афганских национальных сил безопасности, которые следовали в пикапе перед посольской машиной. В то же время, отмечается в комментарии, нельзя исключать, что целью теракта были российские граждане. Москва требует провести тщательное расследование инцидента.

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