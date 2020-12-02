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Путин оценил влияние событий в Белоруссии и Карабахе на обстановку в ОДКБ

12:57
  • среда
  • 02 декабря 2020

Лидеры стран-участниц организации примут заявление о мироустройстве

Обстановка на пространстве Организации договора о коллективной безопасности осложнилась после событий в Белоруссии и Нагорном Карабахе, заявил президент России. Владимир Путин открыл саммит лидеров стран ОДКБ, который проходит в режиме видеоконференции.
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Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в подключении партнеров по ОДКБ и СНГ к гуманитарным усилиям по Карабаху. Президент отметил, что достигнутые ранее договоренности Москвы, Еревана и Баку о прекращении боевых действий в регионе последовательно реализуются.

Российский лидер также сообщил, что лидеры стран ОДКБ планируют принять итоговое заявление.

"Подготовлен солидный пакет договоренностей, в их числе - итоговая декларация и заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства", - подчеркнул Путин.

Президент России напомнил, что несколько государств желают сотрудничать с ОДКБ. Путин считает перспективным предоставить им статус наблюдателя и партнера, передает ТАСС.

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