Сначала учителя и врачи: Путин объявил массовую вакцинацию от COVID-19

В России произведено уже порядка двух миллионов доз вакцины

Масштабная вакцинация россиян от коронавируса начнётся в конце следующей недели. Владимир Путин отдал правительству соответствующее поручение. В среду президент провёл видеоконференцию, главной темой которой стало открытие четырёх многофунциональных медицинских центров. Они построены Министерством обороны - два в Астраханской области, по одному - во Пскове и Североморске. Лечиться от коронавируса там будут как военные, так и гражданские лица, передает "ТВ Центр".

Докладывая об эпидемической обстановке в целом, заместитель главы правительства Татьяна Голикова отметила, что показатели последней недели позволяют говорить о постепенной стабилизации ситуации. Завершается и подготовка к началу вакцинации. Прививки будут делать бесплатно, на добровольной основе, и, прежде всего, тем, кто находится в зоне повышенного инфекционного риска.

"Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено, или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня. Производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник-V". Это даёт нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию, и, конечно, как и договаривались, прежде всего, двух групп риска. Вакцинацию врачей и учителей. Если ыы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", - заявил Путин.

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