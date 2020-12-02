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Россия представила вакцину от коронавируса в ООН

21:26
  • среда
  • 02 декабря 2020

Она будет доступна для других стран с начала 2021 года

В среду в ООН официально представили первую в мире вакцину для профилактики коронавируса - российский препарат "Спутник V", который разработали специалисты центра имени Гамалеи, передает "ТВ Центр".
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Одним из докладчиков стал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что "Спутником V" уже привиты более 100 тысяч россиян из групп риска. Результаты испытаний говорят об эффективности вакцины, она формирует хороший иммунитет, в том числе клеточный.

Пострегистрационные исследования, помимо России, проводят Белоруссия, Индия, ОАЭ, Венесуэла. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своем выступлении рассказал, что "Спутник V" будет доступен для всех стран уже с начала следующего года. Цена дозы будет везде единой - менее 10 долларов, что значительно ниже, чем у конкурентов.

От 40 стран получены заявки на приобретение свыше миллиарда 200 тысяч доз препарата. Ранее на Генассамблее Владимир Путин предложил "Спутник V" для добровольной вакцинации сотрудников ООН.

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