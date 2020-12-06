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Волна беспорядков прокатилась по Франции

11:27
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

Французы протестуют из-за закона о безопасности

Горящие автомобили, разбитые витрины магазинов и десятки задержанных. Почти 90 городов Франции охватили массовые беспорядки. На антиправительственные акции вечером 5 декабря вышли более 52 тысяч человек.
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В центре Парижа манифестанты громили магазины, разбивали окна офисов, ломали камеры видеонаблюдения. Особо агрессивные поджигали припаркованные машины. Полиция применила слезоточивый газ. В ответ в стражей порядка полетели камни, петарды и файеры. Как минимум восемь полицейских получили травмы, сообщает "ТВ Центр".

Серьёзные беспорядки произошли также в Дижоне, Лионе, Нанте и Страсбурге. Поводом для массовых протестов стал резонансный законопроект "О глобальной безопасности". Документ был принят в первом чтении в конце ноября. Одна из его статей предусматривает наказание до года тюрьмы и штраф 45 тысяч евро за распространение изображений лица полицейского.

Французы уверены, что законопроект нанесёт ущерб свободе слова. В частности, журналисты не смогут проводить съёмку во время манифестаций. Следующее чтение документа состоится в январе.

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