Минобороны раскрыло информационную атаку на российскую вакцину от COVID-19

Источники финансирования кампании известны

Российская вакцина от коронавируса отличается высокой эффективностью. А информационные вбросы, направленные на ее дискредитацию, не усилят целительность зарубежных аналогов, заявили в Минобороны России. Как сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, против российского препарата ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа.

"Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины", - сказал Конашенков журналистам.

По данным Конашенкова, в соцсетях и русскоязычных интернет-ресурсах, финансируемых на зарубежные гранты, готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств о якобы опасности российской вакцины. Планируются также вбросы о поголовных отказах от вакцинирования, в том числе и в российских Вооруженных силах.

Представитель Минобороны подчеркнул, что среди военнослужащих не зафиксировано отказов от вакцинации "Спутником V". Конашенков напомнил, что в разработке и испытаниях вакцины принимали участие вирусологи военного ведомства. Успешный опыт показал эффективность и безопасность препарата. Вакцинация продолжается, до конца 2020 года прививки "Спутником V" получат около 100 тысяч военнослужащих.

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