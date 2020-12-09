В Минобороны рассказали о тренировке стратегических ядерных сил

К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей

Министерство обороны России сообщило о проведении тренировки по управлению стратегическими наступательными силами. Мероприятие прошло в среду в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России под руководством президента Владимира Путина.

К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России, рассказали в оборонном ведомстве.

"В ходе тренировки отработаны практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота", - говорится в сообщении МО (цитата по "Интерфаксу").

В ноябре президент России Владимир Путин поручил повысить живучесть систем управления ядерным оружием.

"Важно, чтобы всё оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надёжными, как автомат Калашникова; чтобы они последовательно, планово обновлялись, а в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения", - заявил президент на совещании с руководящим составом Минобороны.

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