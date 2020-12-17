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"Будут отличия": Путин рассказал о выборах в 2021 году

12:44
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Парламент получил больше полномочий, отметил президент

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о предстоящих выборах в стране. TVC.RU ведет текстовую трансляцию большой пресс-конференции главы государства.
Пресс-конференция Владимира Путина в новом формате. Онлайн

"Что касается выборов в парламент страны в 2021 году, то, конечно, отличия будут. У нас принята поправка в Конституцию, и это означает, что парламент получил больше полномочий, в том числе по формированию правительства. По сути, Госдума принимает теперь окончательное решение не только по председателю правительства, но и по министрам и вице-премьерам. Это существенно повышает значимость депутатского корпуса и его ответственность", - заявил Путин.

Отвечая на вопрос представителя СМИ, не пора ли системной оппозиции уступить место более молодым партиям, президент отметил, что решение – за россиянами.

"По новым партиям. Это решают не партии, а граждане, избиратели. Они принимают решение. Даёт ли наша политическая система, которая развивается, им такую возможность? Да, даёт", - ответил Путин.

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