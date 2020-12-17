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Путин объяснил позицию России по Карабаху

15:31
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Президент ответил на вопрос, почему конфликт разгорелся именно сейчас и так резко

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции высказался о конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, ситуация в регионе вышла из-под контроля не из-за вмешательства извне.
В Карабах за сутки вернулись более 400 беженцев

"Ситуация вышла из-под контроля, эта напряженка длилась на протяжении многих лет, - сказал глава государства, добавив, что там "многократно возникали "трения, перестрелки и мелкие стычки".

Путин отметил, что позиция России по Карабаху - урегулирование без кровопролития. Главным результатом договоренностей президент назвал сохранение жизней людей.

Президент считает, что международные посредники по Нагорному Карабаху должны перейти от слов к делу и помогать местному населению. По мнению Путина, увеличение российского миротворческого контингента в регионе возможно, но только по согласованию со сторонами конфликта.

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