Путин рассказал о российском противоядии от западного оружия

Гонка вооружений началась с выходом США из договора по ПРО

Новая гонка вооружений началась в 2002 году, с выходом США из договора по противоракетной обороне, заявил Владимир Путин. По этой причине Россия и начала разработку гиперзвукового оружия. Новейшие вооружения, полученные российскими вооруженными силами, серьезно влияют на ситуацию, признал президент на пресс-конференции.

Втягиваться в гонку Россия не будет - глава государства напомнил, что страна сегодня лишь на шестом месте в мире по объему финансирования армии. И при этом удается сделать то, что не дается другим - за счет мозгов, таланта инженеров. Армия стала компактной, но более эффективной.

Путин напомнил, что у США есть высокоточное оружие – но нет гиперзвукового. Конечно, Вашингтон его когда-нибудь сделает. Но к тому времени у России уже будет противоядие – над ним сейчас работают, заключил президент.

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