Советы по выбору и уходу за новогодней елкой

Чтобы купить символ праздника, горожанам даже не обязательно выходить из дома

Гостья из леса. В Москве по традиции заработали елочные базары. В этом году по всему городу открыли больше 200 таких площадок. Выбрать новогоднюю красавицу будет не просто: тут тебе и традиционные русские сосны, и стройные зарубежные пихты. Каждое дерево - как на подбор.

Километры пути позади, и вот под покровом ночи главные поставщики новогоднего настроения – стройные и зеленые – въезжают в столицу. До праздника остается всего 10 дней: а значит, самое время отправляться на ёлочные базары.

"Все елочные базары выглядят одинаково. В обязательном порядке ношение маски. Ну и какие-то дополнительные услуги предлагают продавцы елочных базаров, начиная от доставки и заканчивая продажей подставок для елок и сосен", - рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Купить елку можно и онлайн. Накануне доставки на телефон придет видео, при желании дерево можно будет заменить на другое.

"В этом году у нас есть российская ёлка, привезенная из Перми, есть норвежские елки, которые мы привезли из Голландии, есть российская сосна – эти сосны мы везем из Челябинской и Пензенской областей, есть замечательные голубые елки, мы их привезли из Прибалтики. Оттуда же пихта Нордмана, которую очень любят москвичи", - рассказал руководитель компании по продаже елок Владислав Пухарев.

По сравнению с прошлым годом, цены на елки подросли в среднем на 100-200 рублей за метр. Самая бюджетная российская елочка стоит в районе 2000. Самой практичной считается датская пихта, она простоит дольше остальных и не сильно осыпается. Такая уже обойдется от 4 тысяч рублей. Ну а цены на самые большие и самые пушистые голубые ели стартуют от 5000.

При выборе ёлки нужно внимательно присмотреться к макушке и попробовать оторвать с веточек пару иголок. Если макушка начала желтеть, а иголки легко отделяются, такая елка может быстро осыпаться. Хотя продавцы заверяют: будет дерево стоять долго или нет - зависит от ухода.

"Обязательно нужно срезать немножко ствол, чтобы он немножко обновился. Затем его нужно поместить в горячую воду на некоторое время, чтобы смола немножко растаяла. Затем поместить в какую-нибудь ёлочку или с песком, или в подставочку, налив водички", - говорит сотрудник елочного базара Юрий Смолянинов.

Также лучше не ставить елку у батареи и не забывать доливать воду. Тогда она останется зеленой и красивой до конца праздников. Ну а потом ее можно сдать на переработку по акции "Ёлочный круговорот".

"В прошлом году, переработав примерно 52 000 деревьев, мы получили около 200 кубических метров щепы. Щепа используется на особо охраняемых природных территориях в устройстве экологических троп, подсыпке деревьев, подсыпке дорожек", - отметил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Принимать ёлки начнут уже 2 января. А завершится акция в конце зимы.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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