Гинцбург: привитые "Спутником V" добровольцы не болели тяжелой формой COVID-19

Вакцина прошла все три стадии клинических испытаний

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" прошла все три стадии клинических испытаний. Ни у одного из привитых этим препаратом добровольцев не развилась средняя или тяжелая форма COVID-19, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"В настоящее время на 30 тысячах добровольцев, жителях города Москвы продемонстрировано, что из тех добровольцев, которые получили вакцину, ни один не заболел ни в средней, ни в тяжелой форме данной инфекцией, не потребовалась госпитализация", - сказал Гинцбург на совещании, приуроченном к подписанию меморандума между Центром имени Гамалеи, РФПИ, "Р-Фарм" и компанией AstraZeneca.

Гинцбург подчеркнул, что вакцина "Спутник V" во время испытаний продемонстрировала полную безопасность, высокую иммунологическую эффективность и стопроцентную эпидемиологическую значимость.

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