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ВОЗ оценила опасность новой мутации COVID-19

12:08
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Число заболевших коронавирусом в мире растет

Россия с сегодняшнего дня приостановила авиасообщение с Великобританией. Запрет на полёты будет действовать в течение недели. Аналогичные меры приняли и многие другие страны. Опасения связаны с необычайно быстрым распространением нового штамма COVID-19, передает "ТВ Центр".
Инфекционист: коронавирус станет более заразным через пять лет

Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения уже заявили: пока нет доказательств того, что новая мутация более опасна. Тем временем число заболевших коронавирусом в мире превысило 77 миллионов 300 тысяч человек.

Южная Корея сегодня закрывает все горнолыжные курорты и туристические объекты. Рекордный пакет финансовой помощи пострадавшим от пандемии в размере 892 миллиардов долларов, наконец, принял Конгресс США. А губернатор Нью-Йорка в преддверии рождественских и новогодних праздников официально сообщил: от обязательного 14-дневного карантина освобождается Санта Клаус. Но разносить подарки от должен в маске.

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