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В Аргентину из России вылетел самолет с вакциной "Спутник V"

11:44
  • четверг
  • 24 декабря 2020

В Латинской Америке напряженная ситуация с коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 78 миллионов 700 тысяч человек. Во Всемирной организации здравоохранения уже заявили о недельном рекорде. Особенно тревожная ситуация в США и Латинской Америке. Сегодня рубеж в миллион инфицированных перешагнуло Перу, передает "ТВ Центр".
Ученый допустил появление более опасных штаммов коронавируса

Максимальный "красный" уровень эпидемической угрозы объявлен в ряде штатов Мексики, включая столицу страны. Рост распространения инфекции фиксируют и на Кубе, всё ещё открытой для туризма. С нового года на острове будут требовать от приезжающих предоставить результаты отрицательных тестов.

А в Буэнос-Айрес вылетел самолёт с российской вакциной "Спутник V". Аргентина стала первым латиноамериканским государством, выдавшим разрешение на экстренное использование препарата. Тем временем у американской вакцины "Пфайзер" обнаружили новый побочный эффект. В Нью-Йорке и на Аляске отмечены случаи сильной аллергии.

А в Европе всё внимание приковано к Великобритании, оказавшейся в условиях транспортной блокады из-за нового штамма коронавируса. Франция уже открыла границу для дальнобойщиков из стран ЕС. Но только с отрицательными тестами. В Дувре по-прежнему ждут своей очереди водители нескольких тысяч большегрузов.

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