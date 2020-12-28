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ФСБ показала видео задержания крупной банды торговцев оружием

10:19
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Прекращена деятельность 11 подпольных мастерских

В России раскрыли крупную банду торговцев оружием, которая действовала на территории 13 регионов. Преступники в том числе продавали свой арсенал за рубеж.

В результате работы правоохранительных органов была прекращена работа 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Всего в преступную группировку входило 28 россиян. По местам их жительства были проведены обыски. ТВЦ.RU публикует кадры следственных мероприятий.

Из незаконного оборота изъято более 120 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: автоматы, в том числе специальный автомат "Вал", пистолеты, винтовки, гранаты и мины.

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