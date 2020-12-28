Что можно и нельзя делать на Новый год

Как встретить год Быка, чтобы не спугнуть удачу

Наступающий год Белого Металлического Быка открывает новый 12-летний цикл китайского календаря. ТВЦ.RU разузнал, что нужно делать, чтобы задобрить хозяина будущего года.

Бык – животное не только трудолюбивое, но также консервативное и спокойное. И в людях он ценит схожие качества. В наступающем году помощи от покровителя года могут ждать честные, открытые и трудолюбивые люди, которые много сил отдают улучшению межличностных взаимоотношений и материальной стороны жизни.

Чтобы привлечь удачу на целый год вперед, не рекомендуется устраивать шумную и чересчур яркую вечеринку. Продумайте, где будет проходить вечеринка, меню и декорации. Если праздник решено проводить дома, то до 31 декабря займитесь генеральной уборкой и избавьтесь от ненужных вещей. А вот в Новый год и до обеда 1 января мыть посуду и выносить мусор не стоит – так можно "вымыть" счастье из дома.

При украшении квартиры в этом году придется забыть про красные цвета – такой декор лишь разозлит Быка. Самые актуальные цвета наступающего года – белый, серебристый, все оттенки серого, пастельный и голубой. Их можно и использовать при выборе одежды, но стоит отметить, что Бык не приемлет слишком сложных и вычурных вещей. Лучше выбрать что-то простое и удобное, но из качественных тканей. А от бижутерии лучше совсем отказаться и отдать предпочтение украшением из натуральных камней, серебра и белого золота.

Готовя праздничный ужин, ни в коем случае нельзя ставить на стол блюда из говядины или телятины. В год Быка больше подойдут порционные закуски, а также овощные и сырные нарезки. Не лишними будут и салаты с рыбой, зеленью, орехами, мясом. Сервировать готовые блюда лучше на белой посуде с серебристым декором на столе. Ну а в центре стола можно поставить солонку – это должно отпугнуть злых духов и негативную энергетику. Да и рассыпать соль в Новый год – примета хорошая. Главное – не делать этого специально.

Во время боя курантов можно вспомнить традицию и написать желание на бумаги, после чего сжечь ее, растворить пепел в бокале шампанского и выпить. Успеете – желание сбудется. А после этого стоит внимательно прислушиваться к окружающим, ведь первое слово, которое вы услышите в новом году, расскажет о том, как сложится будущий год.

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