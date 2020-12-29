Москвичам посоветовали встретить Новый год в узком семейном кругу

Лишние риски никому не нужны

Новый год – праздник семейный, и встречать его лучше в узком кругу, дома. Мэр столицы Сергей Собянин посоветовал москвичам избегать лишних рисков.

"Люди, конечно, уже устали от неопределенности, от каких-то страхов, от опасности. Не надо лишних рисков абсолютно, это никому не нужно… С другой стороны, конечно, надо смотреть в будущее с оптимизмом", - заявил Собянин в эфире Первого канала.

Мэр столицы напомнил, что Москва – город-герой, она испытывала и не такие трудности – но всегда выходила победителем. Выйдет победителем и сейчас, уверен Собянин.

Введенные московской администрацией из-за коронавируса ограничения будут действовать до 15 января. Кафе, рестораны и ночные клубы закрыты с 23:00 до 06:00, не откроются они даже в новогоднюю ночь. Гулять по ночным московским улицам власти не запрещают – но массовых праздничных мероприятий в этом году не будет.

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